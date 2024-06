Midi ? 14 h ? 17 h ? Le soleil ne chauffe pas de la même manière en fonction du moment de la journée. S’il se trouve à son zénith en milieu d’après-midi, le sol restitue davantage sa chaleur en tout début de soirée.

"Mets ton t-shirt entre midi et 16 h". Sur les plages, dans les jardins ou sur les chemins de randonnée, parents et amis ne manquent pas de prodiguer ce conseil. L’été, les températures grimpent et le soleil tape fort. Les risques d’insolation et de coup de soleil redoublent. Mais attention à plusieurs faux-amis.

Par définition, midi désigne le moment de la journée où le Soleil culmine au plus haut dans le ciel. Premier problème, le fuseau horaire choisi par la France ne coïncide pas avec l’heure solaire. Résultat, le point de culmination du soleil n’arrive qu’à 13 h en hiver et à 14 h en été. Là, les rayons du soleil atteignent leur paroxysme et tapent effectivement le plus fort.

Autre écueil, n’oubliez pas de prendre en compte les coordonnées géographiques de la ville où vous vous trouvez. Brest et Strasbourg, par exemple, se trouvent sur la même latitude de 48° nord. Mais les deux villes se trouvent à près de 1000 kilomètres de distance et des longitudes bien différentes (4° ouest pour la première, 7° est pour la seconde). Moralité, l’heure solaire enregistre un décalage de près de 50 minutes entre les deux communes. Le soleil tape davantage à Strasbourg aux alentours de 13 h 30 et une heure plus tard à Brest.

Pic d’énergie vers 18 h

Pourtant, dans l’air, ce n’est pas à 14 h qu’il fait le plus chaud. Météo France explique que les températures résultent d’un flux d’énergie, dont le soleil reste le principal moteur". La lumière du soleil transporte l’énergie aussi bien lumineuse que thermique. L’énergie traverse l’air, le verre et l’eau sans être absorbée par ces matériaux. En revanche, le sol reste opaque. Il absorbe une partie de l’énergie reçue et réfléchit le reste.

Dès que le soleil brille, le sol s’échauffe en premier. Entre midi et 16 h, le goudron, les bâtiments en béton et les objets en plastique par exemple engrangent cette chaleur et la restituent dans l’air en fin de journée. Une fois chaud, le sol propage cette chaleur dans l’air, par conduction et en émettant du rayonnement infrarouge. L’atmosphère piège le rayonnement émis par le sol et accroît la fournaise.

On parle alors d’îlot de chaleur. Météo France enregistre des températures supérieures de 3 ou 4 °C de plus entre 17 et 18 h que la température théoriquement prévue en milieu de journée.

Attention, l’heure la plus douce n’arrive jamais en fin de soirée. La fraîcheur émerge au lever du soleil, au moment où le sol s’est suffisamment refroidi pendant la nuit.