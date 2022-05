Chaleur record : 39 jours de suite au-dessus des normales de saison, du jamais-vu au printemps

"Avec les températures attendues au moins jusqu'en début de semaine prochaine", ce record est appelé à être battu, avertit Météo France. Pendant le week-end, le thermomètre devrait dépasser 35°C "dans de nombreuses villes, avec parfois des pointes à 36°C samedi, 37 à 38°C très localement dimanche".

Le record mensuel de chaleur pourrait être battu au niveau national. Jusqu’à présent, la température la plus élevée en mai est de 37,7°C à Roquefort (Landes) le 30 mai 2011. Il devrait faire un peu plus chaud samedi et surtout dimanche, notamment vers le Midi toulousain.