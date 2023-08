Après une semaine de chaleur record, ce 29 août a été "la journée la plus fraîche de l'été"

D'un "extrême" à l'autre. Selon les relevés provisoires de Météo-France, ce mardi 29 août a été la journée "la plus fraîche depuis le début de cet été 2023". Au niveau national, la température moyenne était ce mardi de 17,3°C. "Les températures ont été sous les moyennes de saison sur l'ensemble du territoire", ajoutent les météorologistes. Selon les stations, le mercure était jusqu'à 7°C sous les normales saisonnières.

Ainsi, mardi à 17h, il faisait 18°C à Mulhouse (Haut-Rhin), Besançon (Doubs) ou encore Cherbourg (Manche). Dans le détail, cela équivaut à une température en recul de 7°C par rapport aux moyennes de saison pour les deux premières villes et d'1°C pour la sous-préfecture de la Manche. Avec 20°C relevés à Rennes (Ille-et-Villaine), Strasbourg (Bas-Rhin), Ambérieu (Ain) et La Rochelle (Charente-Maritime), le mercure était en recul de 4°C à 7°C par rapport aux normales.

En plus de la moitié nord et de l'ouest de la France, le sud-est est aussi touché par ce vent de fraîcheur. Les météorologistes ont relevé 25°C à Marseille (Bouches-du-Rhône) et Bastia (Haute-Corse) soit respectivement 5 et 4°C en deçà des moyennes. Enfin, 21°C ont été mesurés à Paris (soit 3°C en dessous des moyennes), 23°C à Montélimar (-6°C) ou bien 27°C à Toulon (-2°C).