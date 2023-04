40°C en avril : l'Espagne s'apprête à vivre une canicule exceptionnelle

38°C à Cordoue, 37°C à Malaga et à Murcia, et des pics dépassant les 40°C. L'Espagne se prépare à vivre une canicule la semaine prochaine, avec des températures "exceptionnellement hautes pour la période de l'année", prévient l'AEMET, l'institut météorologique espagnol.

Ces températures s'expliquent par l'arrivée en début de semaine d'une "masse d'air très chaud et sec, d'origine africaine sur la péninsule ibérique et les îles Baléares", écrit l'institut dans un communiqué. Ces conditions donneront lieu à des températures que le pays connaît habituellement en été, et qui seront donc "exceptionnellement hautes" pour le mois d'avril.