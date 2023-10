Climat : la France vit son 21e mois consécutif au-dessus des normales de saison

Un triste nouveau record. Selon l'agroclimatologue Serge Zaka, le mois d'octobre 2023 sera le plus chaud jamais enregistré, devenant ainsi le 21e mois consécutif au-dessus des normes de saison. En moyenne, selon les données compilées de Météo-France et Infoclimat, la température a été supérieure de 2,7°C par rapport aux normales des trois précédentes décennies. "C'est fait. La France vit son 21ème mois d'affilé au-dessus de normes... On va finir par oublier notre ancien climat", a-t-il partagé sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Sur Terre, après juin, juillet, août, septembre, c'est maintenant octobre 2023 qui sera le plus chaud jamais enregistré. Sur terre. Sur mer. De loin. Encore et encore", a ajouté le chercheur.