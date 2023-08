Océans en surchauffe et phénomène El Niño : alerte mondiale pour la survie des coraux

La situation est d'autant plus inquiétante qu'El Niño commence tout juste à s'installer : selon les experts de la NOAA, il devrait perdurer au-delà de l'hiver prochain, et son "impact le plus fort (...) se produira en 2024", a annoncé lundi Gavin Schmidt, climatologue à la Nasa. Et au-delà de l'effet de ce phénomène cyclique, la lame de fond du réchauffement climatique menace aussi les coraux, "entraînant des épisodes de blanchiment plus fréquents et plus graves", selon le scientifique australien David Wachenfeld. À cause de ce réchauffement et de la pollution, 14% des coraux dans le monde ont disparu entre 2009 et 2018.