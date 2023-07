Île-de-France : malgré un temps maussade, l'été 2023 est plus chaud que l'an passé

Ainsi, au niveau national, la situation reste très similaire à celle des années précédentes. Par exemple, les températures n'étaient inférieures que d'un petit degré le 26 juillet par rapport à la normale. A contrario, la semaine précédente, les températures étaient anormalement élevées. Le 18 juillet, par exemple, le mercure affichait 2,4°C de plus que les années précédentes. Plus globalement, si la fin du mois de juillet est (un peu) plus fraîche que la normale, cette légère baisse des températures arrive après plusieurs longs mois où la chaleur a battu des records. Et cette première partie de l'été reste largement plus chaude que celle des années précédentes. Elle se place à la quatrième place, derrière les étés caniculaires de 2003, 2006 et 2022.