Changements de températures : quelles conséquences sur la végétation ?

Mais depuis trois à quatre ans, si les températures sont toujours basses le matin, elles atteignent 4 à 6°C de plus l’après-midi, atteignant entre 16 et 20°C. Une douceur inhabituelle qui trompe la nature. La végétation bourgeonne dès la fin du mois de février et se développe en mars. Or, elle est parfois confrontée aux gelées du mois d’avril, qui représentent un risque pour les cultures.

À l’hiver 2021, un brutal épisode de gelées avait ravagé plusieurs régions d'arboriculture et certains des vignobles les plus prestigieux du pays, entrainant environ deux milliards d'euros de perte de chiffre d’affaires, selon les syndicats agricoles.