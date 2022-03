Ciel orange : un nouveau nuage de sable du Sahara se dirige vers la France

Le 15 mars dernier, une grande partie de la France s'était réveillée dans un épais brouillard orangé. "Quand j’ai ouvert mes Velux, je me suis rendu compte qu’ils étaient couverts d’une poussière jaunâtre, jaune orangé. Et quand on est sorti dans la rue, on a vu aussi qu'il y en avait partout, raconte-t-elle en nettoyant sa voiture recouverte de poussière", témoignait auprès de TF1 Anne-Sophie, habitante de Tours (Indre-et-Loire).

"On a à la fois un fort vent sur le désert qui soulève les particules et un vent de sud continu jusqu’en Europe, qui permet d’amener ces particules et de créer cet épisode remarquable par l’intensité mais aussi par la durée", nous expliquait quant à lui le météorologue Etienne Blot.