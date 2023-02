23 jours d'affilée sans pluie : après une sécheresse historique, la France bat le record hivernal de 1989

La France attend toujours la pluie. Météo France indique cette semaine que l'Hexagone a battu un nouveau record de sécheresse ces derniers jours. D'après le service météorologique, cela fait plus de trois semaines que le pays n'a plus vu de pluie. "Avec déjà 23 jours avec un cumul de précipitations quotidiennes agrégé à l'échelle de la France inférieur à un millimètre, le record hivernal de 1989 est battu", indique Météo France lundi 13 février. À l'époque, il avait duré 22 jours.

En cause, "l'anticyclone solidement installé sur la France", poursuit le service météorologique. "Les gelées sont encore fréquentes le matin, mais la douceur s'affirme de plus en plus en journée, avec des températures maximales qui sont proches des valeurs moyennes pour un mois de mars, voire d'un mois d'avril."