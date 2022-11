Climat : l’année 2022 devient la plus chaude jamais observée en France

À la suite de cet été exceptionnellement chaud et sec, l’automne est arrivé avec de nouveaux records de chaleur : septembre a ainsi apporté un énième pic de chaleur entre le 12 et le 14, avec jusqu’à 40,7°C à Bégaar (Landes), établissant au passage un nouveau record de chaleur national pour un mois de septembre. S'est ensuivi une vague de chaleur exceptionnellement durable et intense au cours du mois d’octobre, puis des températures élevées remarquablement tardives en novembre. Ainsi, avec une température moyenne nationale de 15,6°C, cet automne 2022 termine à la première place des automnes les plus chauds, à égalité avec l’automne 2006. Tous ces records ont contribué à rendre cette année 2022 historique. Au 29 novembre, 2022 affiche un indicateur thermique national (moyenne des températures de 30 stations météo représentatives) de 15,3°C, se plaçant sur la même période nettement devenant 2020 (14,8°C), 2018 (14,6°C) ou encore 2014 (14,5°C).

En se projetant jusqu’à la fin d’année et en admettant que les températures suivront la normale quotidiennement, 2022 afficherait alors une moyenne autour de 14,4°C, soit 1,8°C de plus que la normale 1981-2010. Quoi qu'il arrive, elle prendra la 1re place du classement devant 2020 (moyenne de 14°C au 31 décembre) qui détient jusqu’à présent la palme de l’année la plus chaude en France. Pour que 2022 ne passe pas devant 2020 au classement, il faudrait en effet un mois de décembre avec un déficit thermique compris entre -4 et -5°C par rapport à la normale, ce que le réchauffement climatique rend aujourd’hui quasi impossible, et ce qui n’est de toute façon absolument pas prévu. Avec ce nouveau record, les dix années les plus chaudes en France se sont toutes produites au cours des deux dernières décennies (2022, 2020, 2018, 2014, 2019, 2011, 2015, 2003, 2017 et 2009) tandis que 4 ont eu lieu ces 5 dernières années.