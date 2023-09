La France connaît son mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, selon Météo-France

Dans son bulletin, l'institut météorologique souligne aussi l'effet du changement climatique sur ce nouveau record : ce phénomène, d'origine humaine, "favorise une extension des vagues de chaleur au-delà de la saison estivale et joue un rôle amplificateur lors des épisodes chauds, comme l’épisode de chaleur que la France a connu du 3 au 11 septembre". Ces épisodes se déplacent "vers le printemps et vers le mois de septembre, voire début octobre", comme prévu par les modélisations des experts du Giec, a appuyé Christine Berne. Sous l'influence du dérèglement du climat, les vagues de chaleur se font en effet plus intenses et plus fréquentes, et peuvent aussi survenir de plus en plus tôt et tard dans l'année.

"D’autre part, les masses d’air sahariennes qui remontent sur l’Europe du Sud sont de plus en plus chaudes avec le réchauffement global", signale par ailleurs Météo-France. Ce phénomène de remontée d'air chaud du Sahara avait déjà été connu en septembre 1949 et 1961, mais "à configuration météorologique égale, le réchauffement climatique rend possible le fait d'avoir des températures aussi élevées, aussi tardivement dans l’année", insistent les météorologues.