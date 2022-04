Climat : le sud-est de la France déjà touché par la sécheresse

Quel est l’impact de cette alerte sécheresse pour les habitants du département ? De nombreuses restrictions ont été décrétées pour les particuliers comme l’interdiction de remplir sa piscine ou son spa privé. Pour les communes, les fontaines vont êtes fermées jusqu’à nouvelle ordre et les employés communaux ne pourront plus laver la voierie à grande eau.

"Sur la bande littorale, il y a clairement une diminution des pluies. Et quand on regarde les modèles climatiques, on voit que ce phénomène va s'accentuer, d'autant que les épisodes méditerranéens augmentent eux aussi, et sont de plus en plus violents, donc l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer", a analysé Joël Guiot, membre du Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement