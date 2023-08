Juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré

"Nous venons d'assister à de nouveaux records à la fois pour les températures mondiales de l'air et à la surface des océans en juillet. Ces records ont des conséquences désastreuses pour les personnes et pour la planète, exposés à des événements extrêmes plus fréquents et plus intenses", a souligné Samantha Burgess, directrice adjointe du service européen Copernicus sur le changement climatique. La température de surface des océans a atteint un record absolu le 30 juillet avec 20,96°C, et était 0,51°C au-dessus de la moyenne 1991-2020 sur l'ensemble du mois.