Pourquoi une journée fraiche ne remet pas en question le réchauffement climatique

Pour tout comprendre, on peut reprendre le conseil publié par le professeur Nathanaël Wallenhorst. Sur le réseau social X, ce spécialiste de l'anthropocène a appelé à "distinguer les savoirs scientifiques des perceptions de nos sens". C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la météo, qui rythme notre quotidien, avec le climat, qui étudie un phénomène sur le long-terme. Pour tout comprendre à ce sujet, Météo France renvoie à une vidéo portant précisément sur cette question.

Le service météorologique rappelle que la météo est locale et instantanée. Elle décrit uniquement le temps qu'il fait aujourd'hui, et dans les jours à venir, à partir des "conditions atmosphériques". "Elle prend en compte des données telles que les températures, les vitesses et la direction du vent, les précipitations et la couverture nuageuse", énumère Météo France. Ainsi, de l'air polaire qui descend sur le nord de la France, amènera du froid ou le renforcera, sans pour autant refroidir le reste du globe. Au contraire, le climat évalue "les conditions atmosphériques issues de valeur moyenne sur plusieurs années". On parle même ici d'une échelle de 30 ans, ce qui permet de lisser les pics de chaleur de courtes durées. "À partir de là, on peut dégager une tendance de fond de l'évolution du climat."