Consommation d'énergie : une météo clémente permettrait-elle d'éviter la crise cet hiver ?

Un hiver très froid nous serait-il fatal, en dépit des mesures prises par le gouvernement ?

La France était déjà en tension l’année dernière et nous n’avions pas eu un hiver si rigoureux. Le contexte actuel est totalement inédit. Une indisponibilité nucléaire à ce point, c’est du jamais-vu ! Il y a déjà eu des crises plus ou moins similaires dans le passé, comme en 2004. Grâce au nucléaire, la France avait été moins impactée que les autres pays. Pour compenser, on peut s'appuyer sur les centrales à gaz, mais cela va coûter très cher. Et le gouvernement ne veut pas que cela retombe sur la population. Par ailleurs, des centrales à gaz, en France, il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, au-delà d'une certaine puissance, on aura beau avoir tout le gaz qu’on veut, il y aura quand même une ligne rouge qu’on ne pourra pas dépasser. Donc la limite va être vite atteinte.

Les températures clémentes actuelles permettent-elles de garder en stock de l'énergie en vue de l'hiver ?

On économise du gaz, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Car, à la différence de l'électricité, on peut le stocker. Pour les consommateurs, cela permet d’économiser sur les dépenses de chauffage, ce qui est aussi une bonne chose. Mais de là à dire que ça va nous permettre un hiver tranquille, c’est loin d’être sûr. Le simple fait que le gouvernement mette en place un plan de sobriété énergétique est déjà mauvais signe. 10% de la consommation, c’est atteignable. Est-ce que cela va suffire pour cet hiver, c’est difficile à estimer, notamment parce qu'on ne sait pas si la population va suivre. S’il fait très froid, 19°C à l’intérieur, ce ne sera pas vécu de la même manière pour un ménage qui n’est pas bien isolé. Cela peut inciter les gens à remonter le chauffage.