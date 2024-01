Corse : 130 hectares brûlés lors d'un incendie au nord de l'île, le feu toujours en cours

Un incendie est toujours en cours, ce mercredi soir, à l'ouest de Bastia, en Haute-Corse. 130 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Alors que le feu est attisé par le vent, les pompiers craignent les nouvelles rafales prévues ces prochaines heures.

Nouvel incendie en Corse en plein hiver. Ce mercredi 3 janvier au soir, 130 hectares de végétation sont partis en fumée dans la commune de Barbaggio, située à quelques kilomètres à l'ouest de Bastia (Haute-Corse). Le feu s'est déclaré à la mi-journée sur les hauteurs du village, avant de se propager au maquis environnant. Le service d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Corse précise qu'"aucun point sensible ou habitation ne sont menacés dans l'immédiat". Ce soir, le feu était toujours en cours.

Le vent, qui s'est progressivement levé au fil des heures, a attisé les flammes. Des rafales entre 40 et 60 km/h ont déjà été enregistrées dans l'après-midi, alors que de plus fortes rafales sont attendues cette nuit. Le département est d'ailleurs placé en vigilance jaune "vent" par Météo-France.

150 pompiers et un hélicoptère déployés

D'importants moyens de secours sont mobilisés pour circonscrire les flammes. Vingt-sept engins de lutte sont engagés et environ 150 personnels, ainsi qu'une seconde unité de la sécurité civile et un groupe d'intervention feux de forêt de Corse-du-Sud. Un hélicoptère bombardier d'eau venu du sud de l'île a également effectué plusieurs largages pour limiter la progression du feu. La circulation est toujours interrompue à proximité du col de Teghime, un axe de circulation proche de l'incendie. La fumée provoquée par les flammes a par ailleurs atteint Bastia, plus à l'est.

Ce mercredi soir, les pompiers jugeaient que le feu n'était toujours "pas sous contrôle", en attendant la fin du coup de vent, jeudi à la mi-journée. Les secours ont aussi demandé à la population d'éviter de se rendre dans le secteur. Début décembre, 150 hectares de végétation avaient déjà été réduits en cendres à Brando, au nord-ouest de la Corse.