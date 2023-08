Canicule : fatigue, irritations cutanées, nausées... ces symptômes qui doivent vous alerter

Les coups de chaleur peuvent aussi se traduire par des troubles du comportement, pouvant aller de la somnolence à l’agressivité. Un comportement expliqué par les spécialistes par le fait que le corps n'est pas habitué à de telles températures. "Il faut plusieurs jours pour s'y habituer, or là, nous ne sommes pas encore en été et c'est un peu brutal", reconnait la psychanalyste Catherine Grangeard auprès de TF1 info. "En outre, les nuits peuvent être très difficiles, et si on dort mal, on est plus fatigué. Tout cela stresse le corps et agit sur la capacité à endurer calmement."