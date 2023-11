Charente-Maritime : les égouts débordent à cause des inondations, du jamais-vu depuis 40 ans

Des égouts saturés après le passage des tempêtes Ciarán et Domingos. Quinze communes de Charente-Maritime connaissent ces derniers jours des épanchements d'égouts inédits depuis plus de quarante ans. "Ce sont des excréments qui débordent sur la voie publique ou chez les gens, via les toilettes ou les douches", explique Christophe Vinatier, le maire de Benon, l'une des localités concernées par le problème. "La pression est telle que les bondes se soulèvent", souligne l'édile. En cause ? Les inondations qui touchent la région.

Selon la préfecture, ces 15 communes situées à l'est de La Rochelle sont concernées par "des concentrations d'eaux de pluie trop importantes qui se cumulent avec les eaux usées". À Benon, 300 millimètres de précipitations cumulées ont été relevés ces trois dernières semaines, soit "l'équivalent de six mois de pluie", résume Christophe Vinatier. "Il y a un phénomène tel que les réseaux d'assainissement ne suivent plus du tout."