Crues dans le Pas-de-Calais : 13 établissements scolaires ne pourront pas accueillir les élèves pour la rentrée lundi

La préfecture du Pas-de-Calais a annoncé ce vendredi que 13 établissements scolaires étaient toujours "touchés par les inondations". Ils "ne pourront donc pas accueillir les élèves lundi 8 janvier 2024 dans des conditions satisfaisantes", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Pour des centaines d'élèves du Pas-de-Calais, la rentrée n'aura pas lieu ce lundi 8 janvier. Dans un communiqué diffusé dans l'après-midi, la préfecture du département touché par les inondations et les crues indique que "13 établissements scolaires sont actuellement touchés par les inondations et ne pourront donc pas accueillir les élèves lundi 8 janvier 2024 dans des conditions satisfaisantes". Cela concerne onze écoles, un collège et un lycée.

Les services de l'État assurent que "des moyens sont mis en œuvre par les services de l’éducation nationale pour assurer la continuité pédagogique". Ainsi, un des trois sites du lycée Lypso de Saint-Omer restera fermé avec un enseignement en distanciel. Des cours à distance seront également proposés par certaines écoles, quand d'autres pourront faire accueillir leurs élèves par d'autres établissements.

"On va tout faire pour que la rentrée puisse se faire, on ne va pas rajouter de la galère pour les familles", avait assuré jeudi à l'AFP le président (LR) de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui s'était rendu à Thérouanne.

Alors que la décrue s'amorce, selon la préfecture, 191 communes et 2768 habitations ont été touchés par ce nouvel épisode de crues exceptionnelles, le deuxième en deux mois.