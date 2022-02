Le cyclone Batsirai placé en catégorie 4 : comment classe-t-on de tels phénomènes ?

L’échelle de Saffir-Simpson comprend cinq niveaux :

Catégorie 1 : des rafales de 119 à 153 km/h

Lorsqu'ils sont en catégorie 1, les cyclones ne causent habituellement aucun dégât significatif. Ils peuvent, en revanche, engendrer des coupures d’électricité, temporaires ou de longue durée.

Catégorie 2 : des rafales de 154 à 177 km/h

Les cyclones de catégorie 2 sont suffisamment puissants pour causer des dégâts structurels minimes aux maisons (toits et portes). Des dommages importants à la végétation, comme des déracinements d'arbres, peuvent également survenir. Les coupures d'électricité et les manques en eau potable sont fréquents. C'est par exemple l'ouragan Alex qui a frappé le Belize en juin 2010.

Catégorie 3 : des rafales de 178 à 209 km/h

Les cyclones de catégorie 3 produisent des dégâts encore plus importants sur les bâtiments. Des glissements de terrain et des inondations peuvent aussi se produire. Coupures d'électricité et manque d'eau potable sont multiples. C'est par exemple l'ouragan Irene, à l'origine, en août 2011, d’énormes dégâts dans les Caraïbes.

Catégorie 4 : des rafales de 210 à 251 km/h

Les ouragans de catégorie 4 causent généralement des dégâts irréparables, en particulier sur les petites habitations. Il nécessite en outre d’évacuer les populations qui se trouvent sur le littoral, en raison du risque d’inondations. Il n'est pas non plus rare d'assister à de fortes érosions sur les plages. Un manque d'eau potable et des coupures d'électricité surviennent généralement dans les jours qui suivent. Ce fut le cas en 1999 lorsque l'ouragan Floyd a dévasté la Floride.