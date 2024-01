Cyclone Belal à La Réunion : alerte cyclonique orange, rouge, violette… Quelles différences ?

Ce lundi, la Réunion passe alerte cyclonique "violette" en raison de la menace de l’ouragan Belal. L’alerte violette, réservée pour les cyclones et ouragans, implique un danger imminent, assorti d’un confinement de la population qui ne doit sortir "sous aucun prétexte". On fait le point.

La Réunion en alerte maximale. Les habitants se sont confinés dimanche avant l'arrivée du cyclone tropical Belal, dont les vents "dévastateurs" et de nombreux débordements de cours d'eau pourraient "marquer l'histoire" de l'île de l'océan Indien, prévient Météo-France.

Après avoir déclenché l'alerte rouge cyclonique à compter de 20H00 heure locale (17H00 à Paris), le préfet de ce département-région a annoncé que l'île passerait lundi à 06H00 (03H00 à Paris) en alerte violette, synonyme de "danger imminent". Qu'impliquent ces différentes alertes météorologiques ?

Alerte verte : pas de vigilance particulière

Comme le rappelle Météo France, la vigilance couvre plusieurs phénomènes : vents violents, vagues-submersion, pluie-inondation, crues, orages, neige-verglas, avalanches, canicule, grand froid et cyclone. "Le danger "cyclone" n'est utilisé que si des conditions de forte tempête tropicale ou d'ouragan sont observées et/ou prévues sur le territoire concerné", explique Météo France.

Il existe en règle générale quatre niveaux d’alerte pour avertir de l’approche de dangers météorologiques : vert, jaune, orange et rouge. S'y ajoutent, spécifiquement pour les cyclones et ouragans, deux couleurs supplémentaires : violet et gris.

Concernant les ouragans, l’alerte verte cyclonique signifie donc qu’il n’y a pas de vigilance particulière à avoir.

Alerte jaune : danger encore imprécis

Quand un territoire passe au niveau d’alerte jaune cyclonique, appelé "phase vigilance", il y a une menace potentielle dans un délai de 48 heures à 72 heures, mais le danger est encore imprécis.

Alerte orange : la menace se précise

Ce niveau d’alerte pour un cyclone signifie que la menace se précise et qu’il faut se préparer au passage d’un éventuel ouragan. L'anticipation est souvent de 24 à 36 heures.

À ce stade, les autorités locales recommandent à la population de se préparer, en achetant les vivres nécessaires pour être "autonome sur plusieurs jours" puis les mettre à l'abri, ou encore en prenant des précautions pour protéger son habitation. Toute activité nautique et extérieure est fortement déconseillée.

Alerte rouge : vigilance absolue et arrêt total de l’activité

La couleur rouge indique que la menace cyclonique arrivera dans un délai de 6 à 18 heures. En plus des autres recommandations stipulées par les couleurs d’alertes précédentes, le niveau rouge implique de limiter le plus possible ses déplacements. Il est aussi nécessaire de rester chez soi "en regroupant autant que possible les membres de sa famille" et "informer son entourage de son choix d’abri". Il convient également de fermer toutes les ouvertures possibles et de préparer la pièce la plus sûre pour y rester pendant le passage du cyclone. Tous les transports en commun doivent arrêter leurs services.

Alerte violette : menace imminente, confinement total

Ce niveau d’alerte, mis en œuvre ce lundi à La Réunion, est le plus élevé, et il est spécifique aux cyclones et aux ouragans. Il induit que la menace de l’ouragan est imminente – dans un délai de 3 à 6 heures – et que le "phénomène aura un impact majeur" avec des vents à plus de 200 km/h. Les quelque 870.000 habitants de l'île doivent se confiner obligatoirement, rester à l’écoute de toutes les consignes des autorités, et surtout, ne sortir "sous aucun prétexte".

Tous les déplacements sont interdits, sauf autorisation spéciale. Les services de secours sont également confinés. Pour l’alerte violette, les autorités appellent à rester calme, ne pas paniquer, se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable, et n’utiliser son téléphone qu’en cas d’urgence.

L'alerte violette est suivie par la suite d'une alerte rouge qui doit permettre une reconnaissance de l'état du réseau routier avant que les sorties soient autorisées.

Alerte grise : le cyclone s’éloigne

Le dernier niveau d’alerte qui existe pour un ouragan est la couleur grise, qui indique que le cyclone s’éloigne, le danger s’atténue, et la phase de confinement peut donc prendre fin. "Néanmoins, les conditions de retour à la vie normale ne peuvent se faire que progressivement", souligne le Service interministériel de défense et de protection civiles.

Ce dernier préconise de rester prudent en sortant de chez soi, et de "transporter les blessés vers les postes de secours et non les hôpitaux" dans un premier temps.