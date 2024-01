Cyclone Belal : l'eau du robinet décrétée non potable "jusqu'à nouvel ordre" à la Réunion

Le cyclone tropical Belal a déferlé, lundi 15 janvier, sur l'île de la Réunion. Les mauvaises conditions météorologiques ont entraîné de fortes perturbations sur le réseau électrique, ainsi que celui d'eau potable du département. L'ARS a recommandé à la population de ne pas consommer l'eau du robinet, jugée impropre, "jusqu'à nouvel ordre".

Le cyclone tropical Belal perturbe la vie des habitants de La Réunion. Alors que l'alerte a été rétrogradée, lundi 15 janvier, de violette à rouge, permettant ainsi aux secours d'intervenir et d'évaluer les premiers dégâts, des milliers de personnes, confinées, se retrouvent privés d'électricité, de réseau téléphonique et/ou d'eau. Selon le préfet du département ultra-marin, Jérôme Filippini, 32% des foyers (136.000 clients) n'avaient plus d'électricité à 14h30 locales (11h30 en métropole). Les réseaux de téléphonie fixe et mobile étaient aussi fortement impactés. Pour ce qui est de l'eau, des coupures préventives pour 37.000 personnes ont été décidées.

Les services de Runéo, filiale de Véolia qui gère les services de l'eau et de l'assainissement, notent de nombreuses perturbations de l'alimentation en eau, avec des microcoupures sur des forages et des sites de pompages. Par ailleurs, les fortes pluies ont provoqué les crues de plusieurs rivières charriant avec elles de nombreux débris, rendant l'eau impropre à la consommation. "L'eau de vos robinets, sur l'ensemble du département, n'est plus potable jusqu'à nouvel ordre", a annoncé sur Facebook la ville de Saint-Denis de La Réunion en concertation avec l'ARS, "après analyse de sa qualité".

Une population informée qui anticipe

Ce que confirme à LCI Sébastien, un habitant d'Entre-Deux, dans le sud-ouest de l'île : "C'est toujours le cas pendant les cyclones. Il est toujours déconseillé de boire l'eau du robinet. C'est quelque chose qu'on applique automatiquement. Avant l'événement, généralement, toutes les familles font des provisions pour récupérer des bouteilles d'eau." Le week-end dernier, des rayons ont ainsi été vidés de leurs stocks tandis que des distributions préventives ont eu lieu dans les plus coins reculés comme à Mafate.

Alors que le confinement sera en vigueur au moins jusqu'à mardi matin, date à laquelle le préfet espère pouvoir lever l'alerte rouge, synonyme de fin de l'obligation de rester chez soi pour les 870.000 habitants de l'île, les services techniques travaillent déjà d'arrache-pied pour mettre en place des solutions temporaires.

"Belal a causé des dommages importants au niveau des captages. La ressource en eau sera fortement perturbée voire interrompue dès ce lundi soir", informe la Communauté d'agglomération du Sud (CASUD), qui commence à déployer des citernes d'eau "réservés aux usages domestiques". "Des précisions seront apportées ultérieurement" sur "la distribution de l'eau potable".