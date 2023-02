La Réunion placée en alerte orange à l'approche du cyclone tropical Freddy

Se déplaçant vers l'ouest à une vitesse de 31 km/h, selon le dernier bulletin de Météo France, le cyclone Freddy devrait passer au plus près du département autour de 22 heures, lundi 20 février, la distance par rapport à l'île n'ayant pas encore été précisée. Les terres ne devraient cependant pas être exposées à la zone la plus dangereuse, située au cœur du cyclone. "De la forte houle et des vents violents" sont annoncés par la préfecture dans la nuit de lundi à mardi matin, avant une amélioration dans la journée.

L'alerte orange étant déclenchée, la préfecture a indiqué que les établissements scolaires, les crèches, les accueils périscolaires et les accueils collectifs de mineurs n'accueilleront pas d'enfants lundi et "vraisemblablement" mardi. La préfecture fait par ailleurs savoir que les employeurs "sont invités à prendre en compte cette alerte et à limiter autant que possible les déplacements de leurs collaborateurs et salariés".