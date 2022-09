"Depuis 50 ans, on n’avait jamais vu ça" : la Guadeloupe meurtrie par la tempête Fiona

Ce samedi, de nombreuses routes restent endommagées, des maisons instables. Selon la préfecture de région, 10.000 usagers restaient privés d’électricité à la mi-journée et de nombreuses antennes relais du réseau de téléphonie d'Orange étaient indisponibles ainsi que plusieurs usines de production d’eau. "Les rivières ont débordé à Baillif, Basse-Terre et Vieux-Habitants et ont entraîné des évacuations et des mises à l’abri dans les équipements communaux pour une cinquantaine de personnes", a ajouté la préfecture.

Selon les autorités, il est tombé l'équivalent de plusieurs mois de pluie en quelques heures. "Une tempête comme ça, il n’y a pas beaucoup de vent, mais beaucoup d’eau. Depuis 50 ans, on n’avait jamais vu ça. 350 millimètres d’eau en six heures", détaille, au micro du 20H, le colonel Félix Anténor-Habazac, directeur des services de secours de Guadeloupe.