Météo : depuis le 1er janvier, le soleil a davantage brillé au Touquet que sur la côte basque

Avec en moyenne 700 heures de soleil depuis le 1er janvier dans les Hauts-de-France, la région la plus septentrionale de France affiche des records dans des villes comme Saint-Quentin, Calais ou encore Le Touquet. Dans cette station balnéaire de la côte d’Opale, le cumul atteint précisément 691 heures au 10 mai, soit un excédent de plus de 30 %. Les records établis précédemment en 2021 avec 621 h ou en 2020 avec 612 h sont ainsi largement battus. Même constat à Saint-Quentin (Aisne) avec + 50 % de lumière qu’en temps normal et le record de 623 h établi en 1949 largement devancé.

La capitale n’est pas en reste avec, là aussi, un nouveau record établi entre le 1er janvier et le 10 mai. Le soleil a ainsi brillé 688 heures à Paris (+ 40 % / normale), soit 64 heures de plus qu’en 1949, date du précédent record et du début des relevés d’ensoleillement ! Et pendant ce temps, « seulement » 601 heures d’ensoleillement ont été enregistrées à Biarritz, soit un léger déficit de - 5 %. Le soleil a donc davantage brillé en 2022 (jusqu’à ce jour) sur la côte d’Opale que sur la côte basque ! Même constat à Carcassonne avec 672 h de soleil depuis le 1er janvier, soit un chiffre dans les normes, mais devancé par les valeurs exceptionnelles des Hauts-de-France.