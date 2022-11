Des données météorologiques montrent-elles qu'un "hiver rigoureux" arrive ?

S'il ne faut pas être "expert en mathématiques", il suffit pourtant de "notions en météorologie" pour identifier "l'absurdité" de ce raisonnement, rétorque Gaétan Heymes. Ingénieur prévisionniste et nivologue à Météo France, il indique auprès de TF1info que l'interprétation de l'internaute est "erronée". "Il confond ce qu'il se passe dans la stratosphère - donc très haut en altitude - et ses conséquences sur les températures", argue le spécialiste. Car il est en fait totalement normal que cette zone de notre atmosphère, située entre 12 et 50 km d'altitude, se refroidisse en automne "puisqu'il y a de moins en moins de soleil du fait de la nuit polaire qui progresse". Or, un refroidissement de la stratosphère n'a pas nécessairement d'impact sur la troposphère, qui désigne la zone la plus proche de la surface terrestre. Là où les phénomènes météo se produisent.

Cela-dit, l'un peut-il influencer l'autre ? "Cela peut arriver", répond Gaétan Heymes, "mais c'est généralement plutôt lorsque l'inverse se produit". "Quand on a un fort réchauffement à ce niveau d'altitude, il peut provoquer des vagues de froid dans la troposphère", avance le spécialiste. Pour lui, il s'agit donc d'une interprétation erronée et d'un "tweet pour le buzz" en cette période de crise énergétique. Une analyse que confirme Christophe Cassou. Sur les réseaux sociaux, le climatologue du CNRS de Toulouse a dénoncé des propos parmi "les plus fumeux" qu'il n'a "jamais lus".