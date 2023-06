Intempéries : à Toulouse, des inondations à cause d'orages violents, les pompiers sur la brèche

Le mauvais temps qui frappe la partie sud de la France continue de faire des dégâts. C'est le cas à Toulouse, frappée ce dimanche 11 juin par de violents orages. Plusieurs rues et stations de métro de la ville ont été inondées, rapporte notamment France Bleu.

Le Service départemental d'incendie et de secours du département (Sdis) de Haute-Garonne indiquait en début de soirée qu'une centaine d’interventions des pompiers étaient en cours. "Elles se situent essentiellement sur Toulouse et pour la plupart ce sont des inondations de cave, parking et infiltrations d’eau dans les toitures", fait savoir le Sdis. Et d'ajouter qu'une "cinquantaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés uniquement sur cet épisode météo."