PHOTOS - Les images impressionnantes des incendies qui touchent la Gironde depuis mardi

En tout, selon la préfète, ce sont 800 sapeurs-pompiers de Gironde et de départements voisins qui sont mobilisés pour tenter de fixer les deux incendies, soutenus par un appui aérien de 10 Canadairs et bombardiers. Des renforts nationaux supplémentaires sont arrivés mercredi dans la matinée pour aider les professionnels mobilisés depuis plus de 24 heures.