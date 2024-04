EN DIRECT - Crues : la Saône-et-Loire et l'Yonne en vigilance rouge, trois autres départements en orange

"Le retour à domicile est désormais possible dans tous les secteurs", a indiqué en fin de matinée la préfecture d'Indre-et-Loire. Les autorités dispensent une série de conseils aux habitants qui vont retrouver leur logement, et les invite notamment à faire preuve d'une grande vigilance. Il est ainsi fortement conseillé de se faire "accompagner par un tiers", et de prendre garde à "l’ouverture des portes des locaux", puisqu'un "gros volume d’eau peut se trouver derrière et se déverser brutalement".