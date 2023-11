EN DIRECT - Intempéries et inondations dans le Pas-de-Calais : visite d'Emmanuel Macron mardi en fin de matinée

Neuf départements en placés en vigilance orange crues ou inondations par Météo-France ce mardi 14 novembre. Emmanuel Macron se rendra en fin de matinée dans le Pas-de-Calais auprès des habitants touchés par les crues exceptionnelles de ces derniers jours. Suivez les dernières informations et les prévisions en direct.

La France frappée par les intempéries. Après les tempêtes Ciaran et Domingo, les pluies abondantes se poursuivent ce mardi 14 novembre, selon les prévisions de Météo France. Neuf départements sont placés en vigilance orange pour crues (Charente-Maritime, Doubs, Jura, Nord, Pas-de-Calais, Vendée, Vosges) ou pluie-inondation (Pas-de-Calais, Savoie, Haute-Savoie). La situation est toujours particulièrement préoccupante dans le Pas-de-Calais qui, après avoir passé plusieurs jours en alerte rouge, est toujours touchée par des inondations et où le retour des précipitations fait craindre une nouvelle montée des eaux.

Face à ces intempéries exceptionnelles, Emmanuel et Brigitte Macron se rendent mardi dans le Pas-de-Calais. "Le chef de l’État exprimera son soutien et celui de la Nation toute entière aux habitants touchés par les épisodes de crues successifs ainsi qu’à l’ensemble des forces de secours mobilisées", indique l'Élysée à TF1/LCI. Le président de la République est attendu vers 11h30, accompagné du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et de la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire.

Sur décision de la préfecture, les établissements scolaires de 279 communes du département, soit 388 établissements au total, resteront fermés mardi, après l'avoir été lundi. Météo-France prévoit un "épisode pluvieux de courte durée" avec "des intensités assez fortes", nécessitant "une vigilance particulière compte tenu de la saturation des sols". Ces averses entraîneront "des cumuls de pluie atteignant 25 à 30 mm en quelques heures". "Les pluies de ce mardi pourraient provoquer une remontée des niveaux", a prévenu Vigicrues, service d'information sur le risque de crues en France.

La Haute-Savoie et Savoie restent par ailleurs en vigilance orange pluie-inondation.

Le chef de l'État, attendu à 11h30, sera accompagné du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et de la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire.

Météo-France prévoit pour la semaine une alternance de journées sans pluie et de précipitations : averses mercredi, accalmie jusqu'à vendredi puis reprise des intempéries jusqu'à lundi.

Selon la préfecture, 1391 évacuations ont été effectuées dans le département depuis le 6 novembre, dont encore 14 lundi, et 7200 personnes connaissaient des restrictions d'usage de l'eau lundi soir.