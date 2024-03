Vagues-submersion : l'Hérault en vigilance orange ce mardi

Un épisode méditerranéen va toucher le sud de la France dans les prochaines heures. Météo France a placé le département de l'Hérault en vigilance orange pour risque de vagues-submersion.

Prudence dans l'Hérault. Météo France a placé le département en vigilance orange face à un risque de vagues-submersion à compter de mardi 26 mars, dès 6h du matin. Le début d'un épisode méditerranéen où les vents de l'Est et du Sud-Est vont se renforcer et générer de fortes vagues sur le littoral du Languedoc dès la nuit prochaine.

Les conditions atmosphériques pourront également provoquer une surélévation importante du niveau de la mer, ajoute l'institut météorologique. L'Hérault, particulièrement dans l'axe des vents forts, est plus particulièrement concerné. Des submersions pourront donc être observées.