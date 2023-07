EN DIRECT - Orages et canicule : 14 départements en vigilance orange, des pointes à près de 40°C attendues

LA NUIT A ÉTÉ CHAUDE





Avec la forte chaleur, vous avez eu du mal à vous endormir hier soir ? C'est tout à fait normal : la nuit passée a été "la plus chaude à l'échelle nationale depuis le début de l'année", note Météo-France dans un bulletin d'information spéciale. Avec un indicateur thermique de température minimale de 18.9°C, les valeurs ont dépassé les 18.0°C du 20 juin. Du côté de l'Ile Rousse, on a relevé 26.5°C durant la nuit, 25°C à Nice, 23° à Toulon et Marseille, ou encore 22° à Paris.





Si la nuit prochaine devrait être un peu moins chaude, notamment sur la moitié nord, (re)préparez-vous : la nuit suivante, de lundi à mardi, pourrait être aussi chaude, voire un peu plus, qu'entre samedi et dimanche.