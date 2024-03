EN DIRECT - Intempéries : six départements placés en vigilance orange pour neige-verglas et avalanches ce dimanche

Une alerte orange aux avalanches a été émise pour les Hautes-Alpes et la Savoie à compter de dimanche, a annoncé samedi Météo-France, qui a placé quatre départements en alerte orange neige et verglas. "Passage en vigilance orange pour l'activité avalancheuse, dimanche, sur les départements de la Savoie pour les secteurs frontaliers de la Haute-Maurienne et le département des Hautes-Alpes pour les secteurs frontaliers du Queyras", précise l'organisme météorologique dans son bulletin diffusé samedi après-midi.





"La neige présente sur le massif des Alpes est associée à une activité avalancheuse", ajoute-t-il, décrivant "des conditions souvent perturbées ce dimanche, avec en particulier de la neige à basse altitude sur une partie du Massif Central et en vallée du Rhône". Après la Haute-Loire et la Loire, les départements de la Lozère et de l'Ardèche ont été placés en vigilance orange neige et verglas à partir de dimanche à 6h.