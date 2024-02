EN DIRECT - Vacances d'hiver : enneigement, circulation... les dernières infos avant les grands départs de la zone C

Les vacances d'hiver débutent ce samedi pour la zone C qui concerne Paris, Versailles, Créteil et Toulouse. Le trafic sur les grands axes s'annonce compliqué, en particulier sur ceux qui mènent aux Alpes . D'autant que la neige doit être au rendez-vous.

Les vacances d'hiver commencent pour la zone C ce samedi 10 février. Cela concerne Paris, Versailles, Créteil et Toulouse. Bison Futé voit orange pour ce premier week-end de transhumance vers les massifs montagneux, marqué également par le début des congés d'hiver pour certaines régions des Pays-Bas et du Luxembourg.

JURA, VOSGES, MASSIF-CENTRAL : ATTENDEZ-VOUS A DE LA PLUIE Du côté du Jura, des Vosges ou du Massif Central, plutôt que de la neige, il faudra s'attendre à voir la pluie tomber samedi. Alors que ces massifs, de plus basse altitude que les Alpes et les Pyrénées, sont loin d'être recouverts d'un manteau blanc, aucune chute de neige n'est prévue avant dimanche, voire lundi, selon Météo France. Dimanche, la neige ne tombera qu'à partir de 1.700 mètres d'altitude et en faible quantité dans le Massif central. PYRENEES En manque de neige, les stations des Pyrénées diversifient leurs activités. Sujets de société Seulement huit pistes ouvertes à Super-Besse : comment la station s'adapte au manque de neige ALPES DU SUD ET PYRÉNÉES : LA NEIGE SERA ABONDANTE Si vous êtes adepte de sports d'hiver, mieux vaut avoir prévu un départ samedi pour les Alpes du Sud. En effet, c'est dans cette région que les chutes de neige devraient être les plus abondantes. Selon Météo France, 10 à 15 cm sont attendus dès 1.500 mètres d'altitude et jusqu'à 30 cm de neige devraient tomber à 2.000 mètres d'altitude.

Dans les Pyrénées, les flocons devraient être aussi au rendez-vous dès samedi à partir de 1.600 mètres d'altitude, mais de façon moins abondante que dans les Alpes. Selon les chiffres du Laboratoire d'aérologie, l'enneigement de ce massif est le plus faible actuellement depuis 24 ans.

Dès ce vendredi, des difficultés de circulation dans le sens des départs sont attendues sur les grands itinéraires en direction des Alpes du Nord, sur l'A7, entre Lyon et Orange, et l'A43, entre Lyon et Chambéry. "Un trafic important sur les grands axes et des difficultés plus accentuées par rapport à un vendredi ordinaire" est aussi prévu dans les agglomérations de Montpellier, Toulouse et Paris, note Bison Futé. Par conséquent, le site prévisionnel recommande "de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 14h et d’éviter la période de pointe de l’après-midi (entre 16 heures et 20 heures) pour les agglomérations de Montpellier et Toulouse."

Côté météo, la neige pourrait compliquer les choses. Selon Météo France, un nouvel épisode neigeux est prévu ce week-end du samedi 10 et dimanche 11 février. Une dizaine de centimètres de neige sont attendus à partir de 1 600 mètres d'altitude samedi, et jusqu'à 1 000 mètres dimanche dans les Alpes du Nord.