"Vagues-submersion" : huit départements du littoral atlantique en vigilance orange samedi

L'alerte orange vagues-submersion débute, elle, à partir de ce soir minuit, et dure 24 heures. Elle concerne le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime.itime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont placés en alerte orange crues à partir de ce vendredi 16h jusqu'à samedi minuit.

L'alerte orange vague-submersion débute, elle, à partir de ce soir minuit, et dure 24 heures. Elle concerne le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée et la Charente-Maritime.