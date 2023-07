EN DIRECT - Canicule en France : 7 départements en vigilance orange, jusqu'à 40°C attendus ce mardi

PRÉVISIONS DE MÉTÉO FRANCE





Selon l'institut météorologique, "la hausse du mercure va se poursuivre avec des températures maximales supérieures à 30°C en France hormis sur les côtes de la Manche et la façade Atlantique. Pic de chaleur attendu dans le sud du pays, un thermomètre qui indiquera souvent entre 34 et 38°C. Les 40 degrés Celsius seront atteints sur l’intérieur de la Provence, de la Corse mais également dans les Pyrénées Orientales et probablement dans le Tarn et l'Isère. A noter, les températures nocturnes resteront élevées pour les départements concernés par la vigilance."





"Mercredi la chaleur sera en régression de l'Occitanie à Rhône Alpes, elle persistera tout de même sur PACA et Corse pour plusieurs jours", explique Météo France.