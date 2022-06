EN DIRECT - Vague de chaleur : Élisabeth Borne convoque les préfets et les ARS

Après les perturbations pluvieuses de la semaine dernière, les hautes pressions sont de retour depuis ce week-end et la France doit affronter un nouveau coup de chaud, avec des températures particulièrement élevées pour la période. Les journées les plus chaudes seront celles de jeudi, vendredi et samedi.

La vague de chaleur touchera le Sud-Ouest et la basse vallée du Rhône, avant de remonter vers le Poitou, la Vendée, le sud de la Bretagne et la Normandie, avec des températures qui pourraient atteindre les 35 degrés. Vendredi, la chaleur se décalera vers l'Île-de-France et le Centre, où l'on pourrait frôler les 40 degrés. Pour finir, les températures pourraient monter samedi dans le Nord-Est du pays, avec là aussi des températures à 35 degrés.