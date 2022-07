EN DIRECT - Incendies en Gironde : plus de 10.000 hectares partis en fumée et 14.000 personnes évacuées

UNE NUIT DIFFICILE EN GIRONDE





En Gironde, "la nuit a été particulièrement difficile. C'est compliqué d'évoluer sur des zones où on ne voit pas très loin. On n'a pas non plus l'appui des moyens aériens", indique Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers sur LCI. Là, "on est en phase de lutter contre ce sinistre, mais il n'est pas fixé. L'axe de propagation est toujours en cours, et tant que le feu va évoluer, il pose beaucoup de difficultés", indique le pompier.