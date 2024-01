EN DIRECT - Cyclone tropical à la Réunion : l'île en alerte orange se prépare à un phénomène intense

La Réunion, sous la menace d'une dépression intense, s'apprête à entrer en alerte orange cyclonique ce samedi 13 janvier à 19h sur place (16h, heure de Paris). Les habitants sont invités à faire des stocks de vivres et à rester à l'abri à partir de dimanche soir. Suivez les dernières évolutions en direct.

Un cyclone tropical intense se rapproche de l'île de La Réunion, dans l'océan Indien, d'après les dernières prévisions de Météo France qui prévient qu'"il n’est pas exclu que la tempête tropicale évolue en cyclone tropical voire en cyclone tropical intense dans les prochaines heures". Alors que la dépression se situe ce samedi matin à 550 km au nord de l'île, elle devrait être au plus près des côtes dans la nuit de dimanche 14 à lundi 15 janvier. Le préfet a décidé de placer le département en alerte orange cyclonique 24 heures plus tôt, soit dès ce samedi à 19h heure locale -16h à Paris.

L'évolution du cyclone Belal est à suivre sur la page d'information de Météo-France, régulièrement mise à jour. L'île de La Réunion, placée en pré-alerte vendredi, est sous la menace d'un cyclone tropical intense dimanche soir. Son passage est prévu "entre la fin de nuit de dimanche à lundi et lundi soir". Une menace "à prendre très au sérieux", a prévenu le préfet aujourd'hui. "Il faut se préparer à être en autarcie" : la Réunion menacée par un cyclone tropical intense

Par conséquent, les autorités ont enjoint les habitants de l'île à constituer des "stocks d'eau et de nourriture" pour plusieurs heures, voire plusieurs jours, à avoir "une trousse de secours" et à se mettre à l'abri à compter de dimanche soir. L'ensemble des conseils à suivre sont à retrouver sur la page d'information de Météo-France, régulièrement mise à jour.

La tempête tropicale Belal, qui risque donc d'évoluer en cyclone, "occasionnera des fortes pluies, de la forte houle et des vents violents. Les conditions météorologiques se dégraderont demain matin et continueront de se renforcer", indique Météo-France. Des rafales situées entre 150 km/h et 220 km/h sont à anticiper, selon Céline Jauffret, directrice interrégionale de l'organisme. Selon ses prévisions actuelles, l'œil du cyclone pourrait passer à environ 100 km des terres, entre La Réunion et Maurice. L'alerte rouge risque également d'être donnée par la préfecture en fonction de l'évolution de la situation.