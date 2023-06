EN DIRECT - Vague d'orages violents en France : à Paris, les espaces verts fermés ce lundi dès 21h

LE POINT À 18H





À cette heure, 19 départements sont actuellement en vigilance orange (retrouvez la liste ici). Les orages forts circulent actuellement en Sologne et dans le Berry. Caractère fortement pluvieux avec localement 40mm en une heure, prévient Météo-France. Ces orages se décalent vers l'est et menacent la Bourgogne et la Champagne dans les prochaines heures.