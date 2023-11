EN DIRECT - Intempéries : le Pas-de-Calais en alerte rouge pour un risque de "crue exceptionnelle"

Près de 60 communes sont impactées par les inondations dans les secteurs de Calais, Boulogne-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer et Saint-Omer. La préfecture fait état de "dégâts importants, notamment au sein des habitations, des entreprises, des exploitations agricoles et des établissements publics". Des coupures de routes et des coulées de boue sont également survenues, précise son communiqué.