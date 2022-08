EN DIRECT - Orages et inondations : 5 départements du sud toujours en alerte orange

Si des orages parfois forts éclatent déjà sur la moitié ouest du pays, il est prévu qu'ils deviennent plus violents en fin d’après-midi et soirée lorsqu'ils vont gagner le sud du Massif-Central entre Aude et Aveyron. Ces orages seront accompagnés d’une forte activité électrique, de chutes de grêle et de forts cumuls de précipitation. On attend localement des cumuls de 20 à 50 mm en moins d’une heure. Des rafales de vents autour de 70 à 90 km/h pourront également se produire.