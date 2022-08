EN DIRECT - Orages en Corse : un mort et un blessé grave dans un camping après la chute d'un arbre

SUITE DES ORAGES LYON ET EN NORMANDIE





Selon Météo-France, "les orages vont traverser d'ouest en est le Lyonnais, le département de l'Ain, le nord Isère et l'est de la Haute-Savoie en fin d'après-midi et dans la soirée". D'après le dernier bulletin, ces orages s'accompagneront de rafales de vent parfois "violentes à plus de 100 km/h" et d'averses de grêle.

Sur la côte normande, "les pluies orageuses seront fréquentes" jusqu'en fin de journée. "Elles pourront donner localement de 40 à 60 mm [de précipitations] en très peu de temps", indique-t-on.