EN DIRECT - Météo : la France se prépare à une nouvelle semaine de forte chaleur

En cause, la présence d'un dôme de chaleur sur le pays. "La semaine s'annonce extrêmement chaude pour un mois de mai, le seuil des 35°C devrait être franchi au sud entre mercredi et vendredi", précise, sur Twitter, Keraunos, l'observatoire français des orages et tornades. Et de préciser que "l'anomalie thermique devrait excéder 10°C par rapport à la normale au pic de l'épisode en 2ème partie de semaine."