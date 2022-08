EN DIRECT - Orages violents : 8 départements placés en vigilance orange, des inondations redoutées

Si des orages parfois forts éclatent déjà sur la moitié ouest du pays, il est prévu qu'ils deviennent plus violents en fin d’après-midi et soirée lorsqu'ils vont gagner le sud du Massif-Central entre Aude et Aveyron. Ces orages seront accompagnés d’une forte activité électrique, de chutes de grêle et de forts cumuls de précipitation. On attend localement des cumuls de 20 à 50 mm en moins d’une heure. Des rafales de vents autour de 70 à 90 km/h pourront également se produire.

Météo-France indique qu'en seconde partie de nuit, ces violents orages vont se décaler vers la basse vallée du Rhône puis gagner le Var demain matin où ils pourront toujours être associés à de fortes rafales de vent et à des phénomènes tourbillonnaires. Ensuite, au cours de la journée de mercredi, après quelques heures d'accalmie, un nouvel épisode fortement orageux se mettra en place du Languedoc à la Provence, il pourrait s'étendre un peu plus au nord et un peu plus à l'Est que le précédent.