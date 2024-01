EN DIRECT - Neige-verglas : 34 départements en vigilance orange dans la nuit de mardi à mercredi

Un épisode neigeux va traverser la moitié nord de la France jusqu'à jeudi : 34 départements vont passer en vigilance orange progressivement à partir de 22h dans la nuit de mardi à mercredi. D'importants risques de verglas sont à noter, accompagnés parfois de chutes de neige. Suivez la situation en temps réel.

JUSQU'À 20 CM DE NEIGE MERCREDI Dans la soirée de ce mardi, de faibles précipitations vont commencer de la Normandie à la Bourgogne Franche-Comté. Des pluies qui vont progresser au cours de la nuit plus au nord, parfois sous forme de neige puis probablement en pluies verglaçantes, explique Météo France dans son bulletin.

"Au cours de l'après-midi puis dans la soirée de mercredi, la neige remplace la pluie, dans un premier temps de la Normandie au Nord-Pas de Calais. Cet épisode traversera la zone en orange vers le nord-est en cours de nuit suivante et journée de jeudi", ajoute Météo France.

Mercredi, les cumuls de neige pourront atteindre 7 à 10 cm, localement 10 à 20 cm sur la zone Haute-Normandie/Picardie/sud du Nord-Pas-de-Calais. Les cumuls de neige, qui arrivera de façon plus tardive sur les autres régions, seront précisés ultérieurement. ÉVOLUTION DE LA VIGILANCE LA NUIT PROCHAINE Dans la nuit de mardi à mercredi, la vigilance orange va s'étendre à 34 départements, toujours dans la moitié nord de la France. 18 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ORANGE Météo France a placé 18 départements en vigilance orange à compter de 22h ce mardi soir face à un risque fort de neige et de verglas. BIENVENUE Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à un nouvel épisode de neige et de verglas qui va concerner la moitié nord du pays à partir de mardi soir, jusqu'à jeudi.

L'hiver s'est bel et bien installé sur la France. Un épisode neigeux va traverser la moitié nord de l'Hexagone de mardi soir à jeudi, accompagné d'importants risques de verglas jusqu'à samedi et des chutes de neige "parfois conséquentes sont attendues de la Haute-Normandie à la frontière belge", a mis en garde lundi Météo-France. Après de "fortes gelées matinales" mardi "sur les deux tiers nord du pays", allant de "-2 à -8 °C d'ouest en est", la dépression Irène va apporter des pluies en Bretagne en fin de journée qui "vont se décaler vers l’est dans la nuit en prenant un caractère hivernal sur le nord du pays (neige ou verglas)", annonce l'organisme dans un bulletin publié sur son site internet.

Mercredi, "des chutes de neige parfois conséquentes sont attendues de la Haute-Normandie à la frontière belge" et devraient gagner brièvement l'Île-de-France dans la soirée. "En fin de journée jusqu’à jeudi en matinée, (..) le flux de nord plus froid va de nouveau gagner du terrain et la neige va succéder à la pluie en Île-de-France puis du Val de Loire au Grand Est : cet épisode plus bref pourra apporter localement quelques centimètres de neige au sol", écrit Météo-France.

Ensuite, "une masse d'air sec et anticyclonique va favoriser un temps plus ensoleillé ce qui permet aux températures de chuter la nuit, notamment sur les sols enneigés où de fortes gelées sont à craindre, en particulier vendredi matin et samedi matin". Ce front neigeux succède à un bref épisode de froid national, qui a atteint son pic le 9 janvier, sans pourtant revêtir un caractère exceptionnel par son intensité. En revanche, les épisodes de froid se raréfient en France comme à l'échelle de la planète, sous l'effet du réchauffement climatique qui en diminuent la probabilité, la durée et l'intensité, selon les climatologues.