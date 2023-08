EN DIRECT - Canicule : le match de L1 Lyon-Montpellier décalé en fin de journée samedi

LES PRÉVISIONS POUR LES JOURS À VENIR





Quant à la fin de semaine, le mercure devrait encore grimper : "Ce week-end, les fortes chaleurs s'accentuent, en particulier sur la moitié sud du pays. Elles s'annoncent durables et intenses avec des valeurs parfois supérieures à 40°C sur le sud-est à partir de dimanche", note Météo-France dans son bulletin. Ces chaleurs "devraient se maintenir au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine", poursuit-elle, signalant que "la vigilance canicule sera donc encore amenée à évoluer".





Un peu plus tôt dans la journée, l'agence de prévisions indiquait déjà sur X (ex-Twitter) que pour la fin de semaine, les températures minimum et maximum "montent d'un cran". Seules les côtes de la Manche et de la Bretagne verront le mercure maximal rester sous les 30°C. Selon ses cartes de prévision, des pics jusqu'à 37°C dans le sud du pays sont à attendre vendredi. Le mercure pourrait même atteindre les 38°C dans le quart sud-est samedi, avec des pointes à 39°C localement, et jusqu'à 40°C en Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes dimanche, avec là encore des pointes locales encore plus élevées, avec 41°C attendus par endroits.





À l'échelle de la France, "ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité", insiste l'agence.