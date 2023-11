EN DIRECT - Tempête Ciarán : un mort et quatre blessés, selon un premier bilan

Ce jeudi matin, la tempête ne s'est pas encore dissipée et concerne désormais la Normandie et les Hauts-de-France. Ainsi, des rafales à 152 et 159 km/h ont été mesurées au Cap Gris Nez (Pas-de-Calais) et à Barfleur (Manche). Le vent dépasse, en rafales, les 120 km/h sur plusieurs villes du littoral entre Granville et Cherbourg