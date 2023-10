EN DIRECT - Tempête Ciarán : Darmanin appelle les Français "à ne pas sortir dans la nuit de mercredi à jeudi"

La tempête Ciarán va s'accompagner dans la nuit de mercredi à jeudi de vents très puissants, détaille Météo-France dans un tout nouveau bulletin. Ce mardi après-midi, on observait qu'un "embryon de tempête" vu d'un satellite européen, comme le montre la photo ci-dessous. "Positionné à environ 500 km de Terre-Neuve", il "se déplace vers l'est à une vitesse de 70 km/h", générant sur son passage "quelques chutes de neige sur l'île de Terre-Neuve et des pluies à Saint-Pierre-et-Miquelon où le vent a atteint à peine 25 km/h".





Mais entre cette nuit et celle de mercredi à jeudi, il faut s'attendre à un "creusement dépressionnaire" qui s'annonce "très intense", "menaçant des records de basse pression dans le sud de l'Angleterre". Cette différence de pression va produire des "vents tempétueux", face auxquels les régions Bretagne et Normandie vont se retrouver "aux premières loges".





"Sur le littoral du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Cotentin, des pointes de 150 à 170 km/h pourront être enregistrées. Sur le littoral du Morbihan et localement de Loire-Atlantique, les rafales pourront atteindre 130 à 150 km/h", détaille Météo-France. Et à l'intérieur des terres, des pointes de 110 à 130 km/h sont attendues "sur la Bretagne et le Cotentin, et même davantage sur le Finistère". "Elles atteindront 100 à 110 km/h, voire localement un peu plus, de la Vendée aux Pays de Loire à la Haute-Normandie et à l'ouest des Hauts de France", poursuit le centre de prévisions.